Amministrative 2019, “Patto democratico” non demorde: «Presenteremo ricorso»

REDAZIONE TERMOLI

Il ricorso sarà presentato lunedì per cercare di ribaltare la decisione che li ha visti, per il momento, esclusi dalla competizione elettorale. E’ quanto annunciato da “Patto democratico”, la lista in appoggio alla candidatura a sindaco di Santa Croce di Magliano di Donato D’Ambrosio. La comunicazione è stata postata dallo stesso primo cittadino uscente sulla sua pagina Facebook. «In questo momento brutto grazie per il sostegno e dei tantissimi messaggi e chiamate. E’ un concetto di democrazia! Ci risulta difficile – scrive D’Ambrosio – accettare che in uno dei Comuni più importanti della regione Molise, ad oggi possa essere privato di una sana competizione elettorale per delle banali anomalie per la presentazione delle liste! “Patto democratico” comunica che Lunedì presenterà ricorso per la riammissione della lista, affinché i cittadini di Santa Croce possano scegliere democraticamente la propria amministrazione».