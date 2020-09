«Amministrare un Comune non è facile per nessuno», il messaggio di Ortis (M5S)

“Amministrare un Comune non è facile per nessuno, amministrare con dedizione e impegno (si spera) disinteressato è cosa nobile ed encomiabile. Ai sindaci eletti nella tornata elettorale appena conclusa, sono certo, non mancherà lo spirito giusto, la disponibilità all’ascolto e la voglia di fare bene per il proprio territorio”. E’ quanto affermato dal senatore del MoVimento 5Stelle Fabrizio Ortis. “Auguri a loro e a tutti gli eletti nei Consigli comunali: tra rinnovi e conferme, i rappresentanti dei cittadini dovranno gestire la cosa pubblica in una fase delicata come quella della pandemia che tutti stiamo vivendo, ma il coraggio e la saggezza non potranno mancare a chi si mette in gioco, consapevolmente, per l’interesse generale. Da parte mia e di tutto il MoVimento che mi onoro di rappresentare ci sarà sempre un interlocutore attento e disponibile a fare gioco di squadra tra le istituzioni. Ancora auguri a loro e auguri al Molise”.