“Ammalarsi con la partita iva, il caso degli infermieri e degli Oss nella Asrem”

“Che l’emergenza covid 19 stia mettendo sotto stress il Sistema Sanitario è noto fin dalle prime fasi della pandemia, a maggior ragione se il Sistema Sanitario in questione è quello molisano, che da anni sconta una mancanza di personale derivante dall’azzeramento delle nuove assunzioni, frutto delle politiche di commissariamento -hanno fatto sapere in una nota gli infermieri e gli OSS a partita iva della Federazione del sociale USB Abruzzo Molise- Altrettanto risaputo è che per fare fronte all’emergenza Covid sia stato necessario potenziare le strutture sanitarie sul territorio a partire dall’immissione di nuovo personale. E che, per dotarsi delle competenze necessarie a fronteggiare la fase pandemica, l’Asrem abbia scelto la forma dell’avviso pubblico rivolto alle partite iva e non quella dell’assunzione a tempo determinato.

Non è così noto invece il fatto che buona parte del personale immesso sia impiegato in reparti che nulla hanno a che fare con l’emergenza, ma per far fronte alla carenza di personale “strutturato”. E che quindi tale tipologia di “assunzione” sia stata utilizzata per fronteggiare le croniche carenze di personale presente nei presidi ospedalieri molisani.

Ancor meno risaputo è che gli infermieri e gli operatori socio-sanitari chiamati con l’avviso si possano ammalare di covid-19 e, in quanto liberi professionisti, non vedersi riconosciuto il diritto alla malattia, e in caso di quarantena o di malattia, non ricevere alcun salario. Questo aspetto è noto soltanto alla Direzione Generale dell’Asrem.

Per questo ci rivolgiamo direttamente alla Regione Molise, ai Consiglieri di Maggioranza e di Opposizione, ai quali chiediamo se sia tollerabile lavorare per salvare le vite dei nostri concittadini e poi rischiare di ammalarci senza avere neppure il riconoscimento della malattia.

E’ arrivato il momento di valorizzare il nostro personale , qualificato e degno di avere il riconoscimento del lavoro svolto con sacrificio e dedizione sia durante la fase uno della pandemia che ora.

Chiediamo di avere un contratto alle dirette dipendenze della Asrem, anche a tempo determinato, ma che ci consenta di lavorare in sicurezza e tuteli noi e le nostre famiglie”.