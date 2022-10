“Amico Rom”, domani a Campobasso le premiazioni del Concorso artistico internazionale

Partono oggi, 3 ottobre, da Laterza, gli appuntamenti organizzati per la 29^ edizione del Concorso Artistico Internazionale “Amico Rom”, il più longevo concorso al mondo del settore, che quest’anno presenta l’importante e significativa novità riferita alle cerimonie di premiazione che saranno svolte nelle città di Laterza, Lanciano, Campobasso.

Le tre amministrazioni hanno già collaborato proficuamente in passato su questi temi e il programma per la cerimonia di premiazione della 29^ edizione del Concorso Artistico Internazionale “Amico Rom”, che ha in Neziri Nedzmedin, rom kosovaro che vive a Strasburgo, il vincitore assoluto, è stato pensato all’insegna dell’interculturalità.

Questa mattina lunedì 3 ottobre, alle ore 10.00, la prima parte del Concorso Artistico Internazionale Amico Rom si svolgerà come detto a Laterza, nella Sala Cavallerizza e vi prenderanno parte personalità illustri a livello nazionale come Moni Ovadia, Vauro Senesi e Mimmo Lucano ed internazionale come l’artista Paco Suarez. L’appuntamento sarà preceduto dalla cerimonia di deposizione di una corona alla targa in maiolica laertina che ricorda il Samudaripen dei rom e sinti.

La seconda parte della Solenne Cerimonia di Premiazione del 29^ Concorso Internazionale “Amico Rom” si svolgerà, invece, a Lanciano, al Teatro Fenaroli, sempre oggi, lunedì3 ottobre, alle ore 21.00. Vi prenderanno parte ospiti internazionali come il Vicepresidente del Parlamento croato Veljko Kajtazi e nazionali come l’artista Enrico Fink e i rappresentanti delle amministrazioni di Lanciano, Campobasso e Laterza.

Martedì 4 ottobre, alle ore 10.00, sempre a Lanciano, alla presenza delle autorità delle tre città, delle associazioni e delle rappresentanze studentesche, si svolgerà la cerimonia di deposizione della corona d’alloro al Monumento al Samudaripen al Parco delle Memorie.

Nella serata del 4 ottobre, ma questa volta a Campobasso, alle ore 20.00, si svolgerà invece la terza parte della Solenne Cerimonia di Premiazione della 29^ edizione del Concorso Artistico Internazionale “Amico Rom”, nella location del Teatro Savoia con anche, alle ore 21.00, un concerto di musiche e danze rom del gruppo di fama Internazionale Alexian Group.

Saranno premiati il conduttore RAI Sigfrido Ranucci, l’artista Paco Suarez, il vicepresidente del Parlamento croato Veljko Kajtazi e tanti altri importanti personaggi nazionali ed internazionali.

Giovedì 6 ottobre, alle ore 11.00, è in programma una lezione/concerto di Alexian Santino Spinelli presso la scuola di Vinchiaturo e il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 il laboratorio di danze rom a Campobasso.

La partecipazione è libera e gratuita a tutti gli eventi.