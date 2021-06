“Amici della Musica”, il cartellone completo degli eventi

«Care Amiche e cari Amici della Musica, finalmente possiamo dirlo: ci siamo – ancora! Anche dopo questo difficile, difficilissimo periodo, un 2020 e un 2021 che hanno segnato, inevitabilmente, il mondo della musica dal vivo e dei concerti, abbiamo comunque deciso di tornare a onorare – in tutta sicurezza – l’impegno e la missione che ci siamo sempre prefissati. Tornano dunque, a partire da domenica 27 giugno, gli appuntamenti estivi della nostra Associazione. Fino a settembre andrà infatti di scena la rassegna ‘Musica in Città’, sotto la direzione artistica di Antonella De Angelis, con il patrocinio della Città di Campobasso e del Ministero per i Beni e le Attività culturali. Si inizierà con i 6 appuntamenti mattutini per tutte le domeniche di luglio di ‘Musica in Villa’, mentre ad agosto sarà la volta dei venerdì delle ‘Voci del Castello’: altre quattro date, questa volta serali, al Castello Monforte. A settembre sarà infine il turno della nostra Rassegna organistica, tre appuntamenti di giovedì pomeriggio presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova, con la co-direzione artistica del maestro Antonio Colasurdo. Continuità, tenacia, serietà e competenza: queste le caratteristiche che hanno portato l’associazione, nei suoi oltre cinquant’anni di attività, a essere uno dei sodalizi più stabili e duraturi nel panorama musicale nazionale: siamo diventati un vero servizio culturale, a disposizione dell’intera comunità molisana. E con la rassegna che anche questa estate vi proporremo, speriamo di spingerci ancora più avanti in questo ruolo e di condurvi, nota per nota, a scoprire e toccare le corde di emozioni nuove, liberandoci anche della paralisi emotiva che ci ha colpito. Ci rivediamo presto, e non vediamo l’ora di condividere con voi l’emozione del tornare ad ascoltare Buona Musica (nella foto il cartellone con tutti gli eventi in programma)».