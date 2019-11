Amici a quattro zampe, mese speciale da Zoo.Vet

A novembre, nel negozio di via Sardegna a Campobasso, tanti sconti

Gli amici a quattro zampe, da sempre, regalano attimi speciali ad adulti e bambini. Sono loro, cani e gatti, ad accogliere i propri padroni quando tornano a casa, stanchi e dopo un’intera giornata di lavoro o di impegni, regalando coccole ed affetto. E per loro bisogna sempre avere un occhio di riguardo, soprattutto in vista della stagione invernale.

Per gli amici a quattro zampe, durante tutto il mese di novembre, il negozio Zoo.Vet di Campobasso ha deciso di offrire sconti speciale. Per tutto il mese, infatti, c’è lo sconto del 20% su tutti i trasportini, i tiragraffi e le lettiere. E poi ancora una sorpresa: solo nei giorni 29 e 30 novembre ci sarà uno sconto del 30% su tutti gli antiparassitari di libera vendita.

Zoo.Vet, in via Sardegna 33 a Campobasso, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 mentre il sabato dalle 8.30 alle 13.30. Per informazioni ed ordini è possibile anche usare il numero di telefono 0874483357 oppure sul sito internet www.zoovetsrl.com.