Amianto “incellofanato” e abbandonato in un’area destinata al verde (LE FOTO)

La segnalazione dei cittadini: «Dovevano esserci aiuole, fiori e panchine: oltre al danno anche la beffa»

«Quasi due settimane fa una vettura della polizia municipale si è recata in viale Manzoni (da tempo segnalata – inutilmente – come autentica discarica a cielo aperto a causa di cittadini incivili e attività commerciali che vi conferiscono quotidianamente ogni tipologia di rifiuti) e un agente ha transennato (!?) l’area dove vengono conferiti i rifiuti». Inizia così la segnalazione di un nostro lettore, corredata da foto, che non lasciano nessuno spazio all’immaginazione o a qualsiasi fantasiosa ricostruzione. «Poco dopo – continua la missiva – è arrivata una squadra con un operaio specializzato rigorosamente in tuta protettiva. L’operaio ha incellofanato del materiale. Che successivamente abbiamo scoperto essere amianto e poi è andato via. Idem la Municipale. In sostanza, da quasi due settimane, quell’amianto è ancora lì, in bella vista. Uno dei “rotoli” a causa del maltempo, è anche “franato” nel condominio adiacente (in una zona frequentata da bimbi). Nessuno degli organi preposti – continua la segnalazione – perché se sul posto si è recata la Municipale è verosimile che il Comune sia stato avvertito – si è attivato per rimuovere il pericoloso materiale il cui involucro di protezione, a causa dal maltempo, in molti punti è già inesistente. Questa – termina il nostro lettore – è l’ennesima prova di un degrado mai registrato prima in un terreno che oltretutto sarebbe destinato a ospitare un’area verde con tanto di panchine, aiuole e giardino ben curato: nulla di tutto ciò, invece per quella che da tempo è una discarica a cielo aperto».