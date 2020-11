Amianto imballato e abbandonato da oltre un mese, i cittadini: nessuno interviene (GALLERIA FOTO)

Il pericoloso materiale “incellofanato” e lasciato in quella che dovrebbe essere un’area destinata al verde

Nuova segnalazione da parte dei cittadini a causa della presenza, in Viale Manzoni, da oltre un mese, di amianto “incellofanato” e abbandonato. «Lo scorso 9 ottobre e dunque oltre un mese fa – si legge nella segnalazione – sul posto è giunta una vettura della polizia municipale. Il Comune dunque era a conoscenza dell’amianto abbandonato. Il materiale è stato poi imballato e come si evince dalle immagini (pubblicate in coda all’articolo) la scritta è inequivocabile: quell’imballaggio contiene amianto. Ma nessuno interviene. Quasi un mese fa – continua la segnalazione – compare sul posto un cartello dell’Arpa Molise. Che pure non lascia spazio a dubbi interpretativi: i rifiuti sono stati campionati il 19 ottobre. A distanza ormai di un mese però ancora nulla si muove. I rifiuti sono ancora lì – termina la segnalazione – tra l’indifferenza generale di chi sarebbe tenuto allo smaltimento. Il paradosso è che i rifiuti sono abbandonati oltretutto su quella che è stata destinata ad essere un’area verde».