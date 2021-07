Un ringraziamento speciale a Daniela dell’Auser per aver organizzato insieme a tutti i Medici e al Comune un’iniziativa Unica e davvero di grande supporto ad una comunità così colpita come la nostra in questi ultimi anni, anche dalla difficoltà di accedere velocemente alle cure di prima necessità. Grazie per il pensiero per mio padre che non si è mai tirato indietro, anzi con abnegazione e tanta energia ha assistito ogni suo paziente come se fosse una persona di famiglia, spero che dal suo esempio anche questo poliambulatorio diventi una Grande Famiglia al servizio del Prossimo.

Giovina Vincelli

Ambulatorio solidale Auser intitolato al dottor Vincelli, il grazie della figlia Giovina