Ambulanti trasferiti al vecchio Romagnoli: cresce il malcontento. “Defilati e senza scadenze sul ritorno a Corso Bucci”

C’era attesa per l’intervento dell’assessore Amorosa questa mattina in Consiglio comunale: sul tavolo un’interpellanza, firmatario il consigliere Annuario di Fratelli d’Italia, che riportava all’attenzione dell’assise il disagio e il ritardo sulla consegna dei lavori su Corso Bucci, originariamente fissata allo scorso 16 novembre, in un’area al centro di un complesso restyling su pavimentazione e illuminazione. Dall’amministrazione sono giunte conferme sui motivi dello slittamento (ritardo sulle consegne dei materiali ndr), altrettanti intoppi in corso d’opera relativi agli scavi, meno sulle tempistiche per la conclusione del rifacimento della pavimentazione, dettaglio quest’ultimo che interessa anche gli ambulanti-commercianti trasferiti al vecchio Romagnoli.

Doveva trattarsi di uno spostamento momentaneo che rischia, però, di allungarsi a dismisura. Nella risposta dell’assessore ai Lavori pubblici non c’è riferimento a scadenze precise, uno scenario che va ad alimentare il malcontento da parte degli stessi ambulanti, sempre più insoddisfatti soprattutto per un improvviso ed ulteriore crollo delle vendite. “Ci sentiamo in posizione defilata – ripetono alcuni di loro da alcune settimane – la nuova location non ha appeal e risulta interessante soltanto per chi si reca appositamente al mercato per un acquisto specifico”. E ancora: “Si registra un calo vertiginoso da parte di passanti e visitatori. La situazione risulterà ancor meno appetibile con il peggioramento delle condizioni climatiche”.

In sostanza, i commercianti si aspettavano un trasloco di breve durata che si è trasformato rapidamente in medio-lungo periodo. “Non che prima la situazione fosse florida….” aggiunge qualcuno di loro, lasciando spazio infine ad un tocco di ottimismo. “La speranza è che il tutto possa risolversi quantomeno con l’arrivo della primavera”. Questa è l’aspettativa principale, seppur con qualche riserva, condivisa in primis dalle opposizioni a Palazzo San Giorgio.