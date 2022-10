Ambulante preso a calci in centro, chiuse le indagini: tre giovanissimi accusati di lesioni aggravate

Vittima del pestaggio avvenuto il 9 agosto in via Palombo un 50enne originario del Bangladesh, molto conosciuto a Campobasso dov’è entrato nel cuore di residenti e commercianti

Sono accusati di lesioni aggravate in concorso i tre giovani campobassani che, secondo quanto ricostruito dalla Polizia del capoluogo, hanno preso a calci e pugni un venditore ambulante, originario del Bangladesh, ma campobassano d’adozione visto che vive in città da anni ed è entrato nel cuore di tanti residenti del centro storico nonché dei commercianti.

Nelle scorse ore gli agenti della Squadra Mobile hanno concluso le indagini, ora l’iter giudiziario continuerà il suo corso tra tesi dell’accusa e strategie difensive.

Ricordiamo come il 50enne è stato pestato in via Palombo, precisamente nel sotto passaggio che conduce a via Pietrunto finendo in ospedale con una prognosi di 20 giorni.

A chiedere l’intervento della Polizia furono alcuni passanti che, notando il ragazzo in estrema difficoltà, chiesero aiuto agli agenti di via Tiberio.

Sul posto anche il 118 che ha prestò soccorso al malcapitato, trasferito in ospedale per le diverse le ferite riportate.

Ad essere determinanti per le indagini della Squadra Mobile sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che sono state immediatamente visionate dagli agenti di Polizia alla ricerca di elementi utili alle indagini.