Ambulante preso a calci e pugni in centro, individuato l’aggressore

Si tratterebbe di un cittadino straniero, sembrerebbe marocchino. Indagini ancora in corso da parte degli agenti della Squadra Mobile

Sarebbe stato individuato l’aggressore del ragazzo di origini cingalesi che è stato preso a calci e pugni nella giornata di ieri, martedì 9 agosto, in pieno centro a Campobasso (QUI IL PRIMO ARTICOLO)

Si tratterebbe di un cittadino straniero, sembrerebbe marocchino, che si sarebbe scagliato contro il giovane ambulante prendendolo a calci e pugni a causa di un movente che è ancora in fase di accertamento.

Dalle prime informazioni sembra che il giovane ambulante, impegnato nella vendita delle rose, intorno alle 9.30 sia stato preso a calci e pugni nel tunnel che collega via Palombo a via Pietrunto, durante una tranquilla serata estiva in città. A chiedere l’intervento della Polizia sono stati alcuni passanti che, notando il ragazzo in estrema difficoltà, hanno chiesto aiuto agli agenti di via Tiberio.

Sul posto anche il 118 che ha prestato soccorso al malcapitato e trasportato in ospedale: diverse le ferite riportate, per lui 30 giorni di prognosi.

Ad essere determinanti sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che sono state immediatamente visionate dagli agenti di Polizia alla ricerca di elementi utili alle indagini.