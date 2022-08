Ambulante preso a calci e pugni, il volto di una città che non è più quella in cui siamo cresciuti

I campobassani si indignano davanti a ciò che è accaduto a Rosario, così è conosciuto da tutti il ragazzo picchiato. “Spero che le istituzioni facciano il loro dovere, ma soprattutto che si inizi a vigilare di più prima che la situazione sfugga di mano”

Non è passata inosservata la triste vicenda che ha visto protagonista un giovane ambulante preso a calci e pugni in pieno centro a Campobasso. Un episodio su cui la Polizia sta indagando, ma a quanto pare il responsabile è stato già individuato.

I fatti martedì 9 agosto, intorno alle 21.30, nel tunnel che collega via Pietrunto a via Palombo. Qui il ragazzo è stato aggredito, sotto gli occhi di alcuni passanti che – per fortuna – hanno chiesto l’intervento della Polizia.

Quanto accaduto rappresenta “Il volto di una città che da tempo non è più quella in cui siamo cresciuti”, scrive qualcuno su facebook.

“Spero che venga punito l’aggressore, che le istituzioni facciano il loro dovere – si legge in un altro commento – Ma soprattutto che si inizii a vigilare un po’ di più altrimenti la situazione può sfuggire di mano”.

Gli auguri di pronta guarigione a Rosario – così è conosciuto il giovane ambulante, ben voluto da tutti in zona – non si contano. Purtroppo nella colluttazione (se così possiamo chiamarla) o nel tentativo di difendersi (forse è meglio), ha riportato diverse ferite tant’è che la prognosi è di trenta giorni.

“Io sono davvero affranta. Ma stiamo parlando del povero ragazzo cingalese che da anni vive a Campobasso e vende rose col suo fare pacifico e cordiale? Comincio a pensare che la città, ed in particolare le istituzioni, non siano più in grado di avere il controllo del territorio: una città in cui si moltiplicano gli episodi di violenza, sempre più spesso ai danni dei più deboli, degli anziani merita un’attenta riflessione”.