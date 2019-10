Lo studio realizzato da Legambiente, Ambiente Italia e Sole 24 Ore

Ecosistema urbano, dati impietosi per i due capoluoghi di provincia: Isernia occupa la sestultima posizione (99° posto), non va meglio per Campobasso che si piazza alla posizione numero 81 e dunque tra le peggiori dello Stivale (punteggio riportato dalle città in base ai 18 parametri monitorati da Legambiente e Ambiente Italia). Il rapporto annuale misura le prestazioni dei capoluoghi italiani in 5 categorie: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. Ecosistema Urbano è un rapporto di Legambiente realizzato con la collaborazione scientifica dell’Istituto di ricerche Ambiente Italia ed editoriale de Il Sole 24 Ore. Ecosistema Urbano è stato il primo studio che a livello mondiale si è posto come obiettivo quello di organizzare i dati ambientali delle città con lo scopo di fornire un criterio di valutazione della sostenibilità ed un benchmarking delle prestazioni ambientali.

Una lettura d’insieme delle aree urbane restituisce emergenze, criticità e troppe performance ambientali scadenti o pessime, a cominciare dall’allarme smog o dal ciclo dei rifiuti. Puntando la lente su alcune città di Ecosistema Urbano si scopre un’Italia dinamica, che ha voglia di fare e che fa, che mostra attenzione alle nuove scelte urbanistiche, ai servizi di mobilità, alla progressiva restituzione di vie e piazze ai cittadini, all’impegno contro lo spreco alimentare, alla crescita degli spazi naturali. Sicuramente questa vivacità, questa propensione al cambiamento, caratterizza Trento, Mantova e Bolzano, i capoluoghi che primeggiano nella classifica 2019 del report. Ultimi posti, invece, per le città molisane.

Da registrare un ulteriore dato che riguarda la città di Isernia: il capoluogo pentro è tra le principali destinazioni dei rifiuti romani smaltiti fuori provincia nel 2017.