Ambiente e futuro dell’Europa, importante incontro organizzato dalla Provincia di Campobasso

Si terrà domani, venerdì 18 febbraio 2022, a partire dalle ore 11,30, un incontro on line dal tema ‘Conferenza sul futuro dell’Europa. Ambiente e cambiamento climatico’, organizzato dalla Provincia di Campobasso con lo Europe Direct Molise, dal Centro di Documentazione Europea dell’Università degli Studi del Molise, dallo Europe Direct Abruzzo e dal Consorzio Punto Europa, con la collaborazione di Legambiente Molise e drll’Associazione Re-attiva con la partecipazione dell’Istituto Tecnico ‘Marconi’, dell’I.I.S. ‘L. Da Vinci – Fascetti’ di Pisa, del Liceo Scientifico ‘M. Delfico’ di Teramo (Convitto Nazionale) e dell’I.I.S. ‘G. Lombardo Radice’ di Bojano. L’evento rientra nella serie delle iniziative previste dai soggetti organizzatori per celebrare l’Anno europeo dei giovani e per incentivare la partecipazione dei cittadini ai lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa. Ogni incontro, poi, è caratterizzato da un focus di approfondimento che varierà di volta in volta, tenendo conto degli argomenti trattati dalla Conferenza. In questa occasione i presenti si confronteranno sulla tutela dell’ambiente e sulla lotta al cambiamento climatico passando per il Green Deal della Commissione europea.

L’evento si terrà sulla piattaforma Meet all’indirizzo meet.google.com/ujr-ezej-pqt e in diretta Facebook sulla pagina di ZonaRossa Webtv.

L’incontro sarà caratterizzato dalla presenza delle Associazioni, coorganizzatrici dell’evento, e da quella di molti giovani studenti di Istituti superiori molisani ed abbruzzesi.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti; dell’Amministrazione Unico Consorzio Punto Europa – Europe Direct Abruzzo, Filippo Lucci; della responsabile del Centro di Documentazione Europea dell’Unimol, Rosanna Cifolelli, gli interventi a cui farà seguito il dibattito degli studenti.

Interverranno Carmela Basile, responsabile Europe Direct Molise, con una relazione dal tema ‘La Conferenza sul futuro dell’Europa’; Paola Casalena (responsabile dello Europe Direct Abruzzo) relazionerà su ‘La politica ambientale dell’Unione Europea’; il direttore di Legambiente Molise, Giorgio Arcolesse, parlerà di ‘PNRR, l’ultima chiamata per l’Europa’; infine, il presidente del Comitato Scientifico di Legambiente Molise, Angelo Sanzò, interverrà su ‘La transizione energetica globale’.

Si tratta di temi di estrema attualità, che animano discussioni quotidiane sugli organi di stampa e sui social ma che si vogliono riportare anche in momenti di confronto come questi, incentivando il confronto e la partecipazione attiva dei partecipanti. Importante momento quello della presentazione dei progetti da parte delle scuole: classe 4^ A del Liceo Scientifico ‘G. Lombardo – Radice’ di Bojano (Progetto ‘Ma che aria tira’), la classe 3^ C del Liceo Scientifico M. Delfico di Teramo (Progetto ‘Il cibo del futuro… il futuro del cibo’), la classe 3^ AI – I.T.S.T ‘Marconi’ di Campobasso con l’I.I.S ‘Da Vinci – Fascetti’ di Pisa (Progetto Etwinning Future in your hands). In chiusura dibattito finale per raccogliere indicazioni e spunti di riflessione sui temi trattati.

Per informazioni contattare Europe Direct Molise scrivendo a: europedirectmolise@provincia.campobasso.it

Redazionale in autogestione a cura di Europe Direct Molise nell’ambito del Piano di azione 2022- Convenzione di partenariato n. 7 2021/2025-Convenzione annuale n. 7/2022. La Commissione europea non è responsabile del contenuto dell’articolo.