E’ stata accolta dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, Francesca Colavita, che qualche giorno fa è stata insignita dell’onorificenza del Consiglio regionale di Ambasciatrice del Molise nel mondo 2020. Questa mattina, 14 giugno, l’abbraccio “da parte del sindaco di Campobasso. “Sono andata via dal Molise per ragioni di studio e poi per lavoro – le sue parole riportate all’Ansa Molise al momento della premiazione – ma il mio sentimento di orgoglio e legame è sempre forte. Un sentimento di fierezza e appartenenza ad una comunità con valori solidi che ho ritrovato in tanti molisani che ho incontrato”.

Ambasciatrice del Molise, l’abbraccio di Campobasso a Francesca Colavita Indietro 1 di 8 Avanti