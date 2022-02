Amazon, sindaco San Salvo: “Diffidate da chi promette posti grazie a corsi di formazione”

Il video del primo cittadino Tiziana Magnacca: “La selezione sarà effettuata direttamente da Amazon e dalle agenzie interinali che verranno scelte da loro”

L’apertura ufficiale dello stabilimento ci sarà ad agosto, mentre il sito sarà consegnato ad Amazon alla fine di maggio. Ci sono le prime date ufficiali dell’avvio dello stabilimento di Amazon a San Salvo.

Un investimento importante per un sito produttivo che dovrebbe garantire più di un migliaio di posti di lavoro e che è in via di realizzazione a pochi chilometri dal Molise.

E’ stato, però, il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, a fare il punto della situazione attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune e che riportiamo in alto.

Sotto la lente, oltre alla tempistica di entrata in funzione dello stabilimento, anche la parte relativa alle assunzioni. “Sono l’unica interlocutrice ufficiale con Amazon al momento – ha affermato la Magnacca – e molte persone mi stanno riferendo quello che sta accadendo circa le offerte di lavoro”.

Da qui la necessità di una spiegazione. “Prima di tutto per quello che riguarda le mansioni operative più alte – ha affermato la Magnacca – è stata avviata una selezione tramite il sito ufficiale dove bisogna candidarsi in maniera telematica.

Per le altre figure professionali, come logistica e magazzinaggio Amazon mi ha assicurato che avvierà prima una selezione delle agenzie interinali e successivamente saranno loro a selezionare il personale e a fare tutta la somministrazione”.

Di qui l’appello lanciato dal sindaco di San Salvo: “diffidate di tutti coloro che vi promettono posti di lavoro a seguito di corsi.

Nessuno, ad eccezione della stessa Amazon, può fare corsi di formazione perché le tecnologie che vengono utilizzate sono strettamente riservate.

Non è necessario, quindi, essere in possesso di un corso di formazione ai fini dell’assunzione. Molti giovani mi hanno anche riferito che vengono contattati da soggetti estranei ad Amazon e alle agenzie di lavoro interinale che ancora non vengono selezionate, e sono invitati a seguire questi corsi.

Vi stanno rubando soldi – ha concluso il sindaco – o nella migliore delle ipotesi vi stanno prendendo in giro”.