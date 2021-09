Amazon San Salvo: mille posti di lavoro a tempo indeterminato, al via le selezioni

Mille posti a tempo indeterminato per il nuovo centro di distribuzione che è in partenza a San Salvo di Amazon. L’annuncio è arrivato direttamente dal colosso internazionale dell’e-commerce. Nel documento economico che è stato presentato lo scorso anno per l’acquisizione dell’autoporto si faceva riferimento a un numero complessivo di posti di lavoro di 3150 unità in cui vanno inseriti anche le maestranze che stanno lavorando alla costruzione del sito, i lavoratori stagionali che varieranno a seconda delle esigenze del polo. Nella nota che è stata diffusa di Amazon si spiega che i posti a tempo indeterminato saranno mille entro i tre anni dall’apertura che è prevista per la fine del 2022. A breve partirà la selezione per le posizioni manageriali ed è possibile candidarsi sul sito https://amazon.jobs/it. La selezione degli operatori di magazzino, invece, inizierà l’anno prossimo. “I dipendenti – spiega l’azienda – saranno assunti al quinto livello del contratto nazionale di trasporto e della logistica con un salario di ingresso tra i più alti del settore e numerosi benefit che includono gli sconti per i dipendenti Amazon e l’assicurazione contro gli infortuni”. Ci si potrà candidare sul sito https://www.aboutamazon.it/workplace/. Il 16 settembre, invece, è prevista l’edizione italiana del Career Day rivolto a tutti coloro che cercano lavoro non solo in Amazon ma anche altrove. “Chi si registrerà sul sito amazoncareerday.com potrà sentire i consigli dei manager di Amazon”. Quello di San Salvo, nelle previsioni, dovrebbe essere un centro da 150 milioni di euro, sarà dotato della “Amazon Robotics” che consente “di ridurre i tempi di percorrenza portando gli scaffali direttamente alla loro postazione. Il nuovo sito di San Salvo ricoprirà un ruolo chiave all’interno della rete dei centri di distribuzione dell’azienda in cui i dipendenti prelevano, impacchettano e spediscono gli ordini che saranno poi consegnati ai clienti”.