Amazon, Recovery Fund e “quattro corsie”: tutte le verità del presidente

Il momento, come noto, è delicato e la crisi finanziaria, acuita dall’emergenza Covid, potrebbe esplodere in autunno. Un autunno che si preannuncia caldo sotto il profilo dell’economia e dell’occupazione. Sui tavoli europei e nazionali i progetti per rilanciare i territori dopo la crisi dettata dalla pandemia. Tra questi il Recovery Fund, mezzo per sostenere l’economia del Vecchio Continente e quella dei singoli Paesi più colpiti dalla crisi del coronavirus. E proprio in merito al Recovery Fund, alle ultime polemiche legate all’ investimento di Amazon in Abruzzo, al dissesto idrogeologico e alla nota “quattro corsie” (che dovrebbe rappresentare l’alternativa all’ormai tramontato progetto della Termoli-San Vittore) ha voluto far chiarezza il presidente della Regione Molise, Donato Toma. «Di Amazon in Abruzzo se ne parla già dal 2019 – ha detto Toma – Noi non siamo mai stati contattati, nemmeno indirettamente. Abbiamo saputo, ripeto, di un interesse per l’Abruzzo (la scelta potrebbe ricadere tra l’autoporto di San Salvo e altri due impianti nel Teramano e in Val di Sangro), la Campania e il Lazio ma il Molise non è stato mai menzionato. Se dovessero contattarmi, ad Amazon spalanco le porte. Con chiunque abbia pensato di investire in Molise – continua – abbiamo intessuto una fitta rete di rapporti, penso per esempio al settore avicolo. Posso assicurarvi che non faremmo mai scappare una grande società che mostra interesse per il nostro territorio». Polemiche su Amazon a parte, sul tavolo, per quest’autunno, c’è da fare i conti con il rilancio dell’economia e dell’occupazione. Opportunità, in tal senso, potrebbero arrivare con il Recovery Fund: «Abbiamo molte criticità – aggiunge Toma che tra l’altro è commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico – legate al dissesto idrogeologico. Il fabbisogno è di circa 250 milioni di euro e abbiamo rappresentato al Ministero quali sono le nostre priorità. I lavori dovranno avere una durata non superiore ai 6 anni. E noi – continua Toma che annuncia anche novità legate alla ricostruzione – in 6 anni rifacciamo tutto il Molise. Sulla “quattro corsie” (l’arteria di collegamento che dovrebbe assicurare tempi più rapidi di collegamento tra Termoli e San Vittore) ci sono più criticità da affrontare ma in ogni caso l’assessore Niro è in costante contatto con Roma e non è escluso che possa esserci anche un epilogo positivo».