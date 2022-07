Amazon, l’apertura si avvicina. Ma in tanti sono ancora senza una casa

Vasto e San Salvo sono saturi, i più fortunati sono riusciti a trovare una sistemazione nella zona di Montenero di Bisaccia. E c’è chi addirittura ha preso in affitto un bungalow

I più fortunati sono riusciti a trovare una sistemazione nella zona del centro commerciale Costa Verde, a Montenero di Bisaccia. Qualcuno addirittura ha preso in affitto un bungalow in un campeggio della costa molisana, non riuscendo a trovare nulla di meglio.

Sono tantissime le richieste di affitti giunte proprio in estate nella zona a confine tra l’Abruzzo e il Molise: ad avere bisogno di una casa, ma a questo punto anche di una semplice camera, sono giovani (e non) che prenderanno presto servizio nel nuovo stabilimento Amazon di San Salvo. Qui, come anche a Vasto, non si trovano abitazione, quindi la soluzione più vicina è rappresentata dalla costa molisana.

Un problema che porta con sé anche un aumento vertiginoso dei canoni, si sa quando la richiesta aumenta (come in questo caso) i prezzi possono arrivare anche alle stelle e, in più di un’occasione, risultare spropositati.

Intanto inizia il conto alla rovescia per l’apertura del nuovo stabilimento Amazon di San Salvo, che stando ad indiscrezioni, dovrebbe essere inaugurato il primo agosto. Oltre mille posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni. Il centro di distribuzione, il primo in Abruzzo, sorto sulle ceneri dell’ex autoporto, ha avviato nelle scorse settimane la selezione del personale, soprattutto operatori di magazzino, mentre la ricerca dei profili per le posizioni manageriali e le funzioni di supporto del nuovo magazzino è tutt’ora in corso. Ci si può candidare su www.amazon.jobs.