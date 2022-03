Amazon, incontro tra sindaco e vertici. “Obiettivo 1000 posti di lavoro a tempo indeterminato”

“Mi hanno garantito che non appena sarà individuata l’agenzia interinale si procederà con le selezioni”. Confermata la consegna dello stabilimento per fine maggio inizi giugno

Mille posti di lavoro a tempo indeterminato e una serie di contratti stagionali “in base a quella che sarà la mole di lavoro”.

È quanto affermato dal sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che nella giornata di ieri, 8 marzo, ha incontrato la responsabile delle relazioni istituzionali, il direttore dello stabilimento e il responsabile delle risorse umane di Amazon.

Nel corso dell’incontro è stata confermata la consegna dello stabilimento per fine maggio inizi giugno mentre “non è stata ancora definita l’agenzia che si occuperà delle assunzioni del personale nella logistica”.

Sotto la lente, nel video che è stato postato sulla pagina ufficiale del Comune, le candidature per i posti di lavoro.

“Quelli da manager sono di diretta competenza di Amazon che sta procedendo nelle selezioni. Per candidarsi bisogna farlo sul sito di Amazon – ha affermato la Magnacca – per le altre mi hanno ribadito che non è stata ancora individuata l’agenzia per le selezioni ma sarà comunicato tempestivamente.

L’obiettivo – ha proseguito il sindaco di San Salvo – è quello di avere mille posti indeterminato in tre anni e una serie di lavoratori che saranno caratterizzati con contratti stagionali ma questo dipenderà dalla mole di lavoro.

Saranno applicati una serie di benefit come il buono pasto e gli scatti di anzianità 12 e 24 mesi totale e ho chiesto rassicurazioni per le politiche di genere per inclusione delle donne e dei diversamente abili e mi è stato ribadito la massima propensione dell’azienda verso temi di sostenibilità sociale”.