Amazon contro il caro vita, busta paga più ‘pesante’: 1713 euro oltre i bonus

Retribuzioni Amazon con il segno +. Di recente, infatti, il colosso ha incrementato la retribuzione d’ingresso per i dipendenti della logistica, portando il lordo in busta paga a 1713 euro al mese. Una decisione che fa ben sperare e, probabilmente, arriva anche in un momento in cui l’inflazione ed il caro vita pensano in maniera decisa sulle tasche di ogni italiano.

“Apprezziamo il grande lavoro che i nostri dipendenti svolgono durante tutto l’anno – si legge nella nota inviata alle redazioni – e siamo orgogliosi delle retribuzioni competitive che offriamo. A partire dal primo di ottobre, Amazon ha aumentato la retribuzione d’ingresso per i propri dipendenti della logistica a 1.713 euro lordi al mese”.

“Con questo aumento, le retribuzioni di ingresso sono incrementate del 19% rispetto a quelle del 2018 e sono superiori dell’8% rispetto a quanto previsto dal 5° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni. Oltre a ciò, siamo lieti di annunciare che ogni lavoratore, che abbia un contratto a tempo pieno, part-time o stagionale, riceverà un bonus aggiuntivo di 500€ netti come ulteriore ringraziamento e, a partire da gennaio 2023, il valore giornaliero dei buoni pasto salirà da 5€ a 7€”.