Amazon a San Salvo, il sindaco Corallo chiede una fermata allo svincolo per Trivento sulla Trignina

Il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, ha inviato una richiesta alla società di trasporti Dicarlobus srl – che ha programmato una linea per il nuovo centro Amazon di San Salvo lungo la Fondovalle del Trigno SS 650 – affinché venga prevista una fermata all’altezza dello svincolo per Trivento. Ciò a ragione di fornire un servizio utile agli operai molisani, in particolare per coloro residenti a Trivento e nei comuni delle immediate vicinanze, che sono diretti al centro Amazon, evitando di dover raggiungere la fermata più vicina che si trova allo svincolo per San Giovanni Lipioni, in territorio abruzzese. Tale servizio potrebbe risultare utile anche per quegli operai che lavorano in altre aziende vicine. “Parlando con operai e operaie del posto, mi è stata fatta notare la mancanza di un collegamento efficiente per il nuovo centro Amazon – afferma Corallo. – Perciò ho ritenuto importante attivarmi per trovare una soluzione ad una questione recentemente sorta, auspicando di ricevere un positivo riscontro e attivare una fattiva collaborazione”.