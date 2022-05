“Amare e essere amati”: seminario teorico pratico all’ipseoa di Vinchiaturo

La scuola oggi è chiamata ad un compito arduo ma fondamentale per i nostri ragazzi, soprattutto in questo momento difficile segnato prima dalla pandemia poi anche dalla guerra terribile in Europa: educare alle emozioni. Quale modo migliore per farlo se non attraverso un seminario teorico pratico che ha portato alla sperimentazione delle emozioni stesse, stimolando negli alunni momenti di riflessione e di confronto con gli altri. Il seminario dedicato “a quell’amor che è palpito dell’universo intero” a cura della dott.ssa Carla Ciamarra, psicoterapeuta funzionale e responsabile dello sportello di ascolto psicologico presso lo stesso Istituto scolastico, ha visto la partecipazione dei ragazzi delle classi quarte dell’IPSEOA di Vinchiaturo e del Liceo delle Scienze Umane di Bojano. I ragazzi si sono confrontati sui diversi aspetti dell’amore con profondità e interesse, riflettendo anche sulle derive pericolose di cui troppo spesso sentiamo parlare. Educare alle emozioni può aiutare i ragazzi a saper gestire le emozioni anche spiacevoli che ognuno di noi può dover affrontare nel corso della vita, come la fine di una relazione, promuovendo quelle competenze, indicate con il termine di life skills, che permettono di assumere comportamenti positivi, di trattare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana, evitando stati di ansia, frustrazioni, paure per un concreto benessere dell’individuo. Il seminario è stato introdotto dalla Dirigente Scolastica, la dott.ssa Antonella Gramazio, che sempre promuove questo tipo di iniziative all’interno del suo Istituto ritenendo fondamentale rispondere ai bisogni degli studenti che vivono oggi una situazione di profonda incertezza perché, per dirla alla Charlie Brown, “ quando pensi di avere tutte le risposte la vita ti cambia le domande”.

L’incontro ha voluto focalizzare l’attenzione sul concetto di Amare e Essere Amati, che implica più che mai l’interezza delle funzioni del sé: le emozioni, in primis, ma anche la propria razionalità (nonostante il senso comune si ostini a mettere in contrapposizione il cuore e la ragione), i ricordi, le immaginazioni, che aiutano a esprimere in modo sempre rinnovato i propri sentimenti. All’amore dovrebbe essere dato un valore simbolico fortemente positivo, tale da spingere e cercare continuamente nuove esperienze d’amore. La ricerca ossessiva di essere amati può portare, invece, ad un “Amore Tossico” , che può manifestarsi con disturbi alimentari, oppure con il potere sull’altro, con il possesso geloso o, al contrario, con una totale sottomissione. “Questa giornata è stata apprezzata da tutti noi. Ho visto tutti i miei compagni in ascolto e mi è piaciuto esprimermi sul “Muro dell’Amore” dove ognuno di noi ha scritto cosa fosse l’amore . E mi sono emozionata. Non mi ero mai posta questa domanda. Adesso so dare una risposta e ne sono felice. Ringrazio il Dirigente per averci dato questa possibilità” il commento di una studentessa alla chiusura del seminario.

La scuola oggi ha tante funzioni, collegate tutte alle richieste di una società sempre più complessa ma il suo compito principale deve restare quello di formare le persone, di educare i giovani alla sensibilità e all’empatia.