Amante di natura e sport, si spegne Romano Caruso, storico titolare del Lido Medusa

Ancora un decesso che ha scosso la comunità di Termoli anche se non è legato all’emergenza Covid-19. Si è spento a 73 anni Romano Caruso, storico proprietario del Lido Medusa sul lungomare Nord di Termoli. La notizia è arrivata a colpire la comunità di Termoli e i tanti che lo conoscevano. Caruso è venuto a mancare questa mattina, 16 marzo. Di recente aveva subito alcune operazioni al cuore. Appassionato del mare ma anche della campagna, era anche amante dello sport e della caccia e spesso lo si vedeva viaggiare alla volta della Thailandia, terra dalla natura incontaminata, per andare a trovare alcuni parenti che vivevano dall’altra parte dell’oceano. Una notizia che ha sconvolto i tanti che a Termoli lo conoscevano e avevano avuto modo di scambiare con lui alcune battute e scherzi. I funerali si svolgeranno domani, 17 marzo, alle 15.30, in forma strettamente privata e nel rispetto delle normative anti Covid.