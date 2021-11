Alzheimer, “sit in” alla Regione delle famiglie dei malati

Manifestazione in via Genova a Campobasso dell’associazione “Non ti scordar di me”, che riunisce i familiari dei malati di Alzheimer della Provincia di Isernia



“A tre anni dalla nostra costituzione e dopo aver inutilmente contattato tutte le Istituzioni Comunali, Provinciali e Regionali, avendo trovato solo indifferenza e mancanza di rispetto peri nostri malati,

comunichiamo di aver raccolto oltre 1500 firme con la petizione “Vivere con l’Alzheimer” per le cui

adesioni ringraziamo di cuore tutti i cittadini di Isernia, Provincia e fuori e che a tutt’oggi il PresidenteCommissario Toma, ancora non risponde alle nostre richieste di appuntamento al fine di consegnargli

le firme e ribadirgli la necessità di costituire un Centro Diurno anche a Isernia, considerato che a

Campobasso esiste da quasi venti anni. Qualora dovesse continuare a ignorarci, giovedi saremo a Campobasso, davanti al Palazzo della Regione a Via Genova, dalle 9 alle 12 per manifestare il nostro disagio di familiari e malati abbandonati dalle Istituzioni”.