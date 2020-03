Alzatevi e non temete!

II Domenica di Quaresima (A)

Tradizionalmente l’episodio del Tabor, riportato dai vangeli sinottici (Mt 17,1-9; Mc 9,2-18; Lc 9,28-36), narra come Gesù, trasfigurandosi, riveli e manifesti la sua natura divina ai discepoli prediletti. La teofania (manifestazione divina) ha carattere trinitario: c’è infatti Gesù splendente di luce divina; lo Spirito che si posa sotto forma di nube sugli apostoli e la voce del Padre che li esorta ad ascoltare il Figlio. È qui rappresentato il misterioso legame che la Chiesa ha con lo Spirito e, conseguentemente, con la Trinità. Le guide della comunità cristiana sono esortate all’ascolto del Verbo nella preghiera, per poter poi “scendere” e prodigarsi per il popolo di Dio sempre unite a Cristo per mezzo dello Spirito.

Mt 17,1-9

+ quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte.+

Questo breve versetto ci dà una panoramica della visione e della struttura che Gesù voleva dare alla sua Chiesa, la quale, in un certo modo, era “disegnata” a cerchi concentrici. Dai discepoli vengono scelti i 72 e i 12, fra questi, i tre ovvero i primi ad essere stati scelti (Mc 1,16;18-19), gli stessi sono menzionati sia nel racconto della trasfigurazione che in quello del Getsemani (Cfr. Mt. 26,36-46), oltre ad altre occasioni particolarmente importanti (cfr. Lc 8,49-56). Questa triade ha avuto il privilegio di essere testimone della gloria del Cristo sul Tabor e della sua fragilità nell’orto degli ulivi non caso Paolo, nella sua lettera ai Galati li definisce colonne della chiesa (cfr. Gal. 2,9). Fra questi, ogni volta, la figura che emerge nel bene e nel male, è sempre quella di Pietro. Tale suddivisione non ha certo una caratterizzazione discriminante: la scelta che Cristo compie è fondata sulla disponibilità e la fede dell’eletto, oltre ad altri criteri che trascendono la nostra capacità di comprensione. Non a caso Egli ribadisce spesso che la responsabilità non comporta nessun privilegio se non quello di offrire ancor di più la propria vita per la Salvezza dell’umanità (cfr. Lc 22, 24-26). L’atto di salire il monte Tabor per pregare (chi ha percorso il tragitto a piedi sa quanto sia faticoso) ci deve far riflettere. Sui monti Dio spesso decide di rivelare i suoi progetti per l’uomo, così è successo per i suoi grandi profeti: Mosè (cfr. Es, 19,1-25) ed Elia (cfr. 1Re 19,8-19), i quali non a caso appaiono in questa circostanza. Questa volta sul monte non sale una sola persona, ma il nucleo fondante della Chiesa primitiva: Gesù e i tre pescatori della Galilea. L’atto di scalare una montagna ci fa intendere che pregare è una fatica e che quell’elevarsi “fisico” deve corrispondere ad una elevazione spirituale, un esercizio ascetico che deve distaccarci dalla confusione di questo mondo. A volte la preghiera, intesa come impegno che coinvolge tutto il vissuto, ci appare un’impresa ardua, ma questo sforzo non è senza frutto, se si persevera (come ha fatto Gesù) essa ci fornisce ristoro e nutrimento, diventa elisir di nuova forza, via della nostra trasfigurazione personale.

+E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.+

Gesù si trasfigura e comincia a splendere! L’atto attraverso cui la sua divinità si manifesta è proprio la preghiera e la sua profonda comunione con il Padre, quindi anche noi, uniti a Cristo, attraverso la preghiera partecipiamo alla vita divina. Le figure di Mosè ed Elia rappresentano i due poli della Rivelazione dell’Antico patto: Legge e Profezia, Corpo e Anima, Forma e Contenuto, Tradizione e attualizzazione, una composizione degli opposti che può avvenire solo nella persona di Cristo, il quale si fa per noi Via, Verità e Vita, un compimento che troverà il suo sigillo nella Resurrezione, che arriva dopo il rifiuto, la condanna e il sacrificio della croce.

+Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra.+

L’umanità ha avuto spesso la tentazione di voler catturare e ridurre nelle sue anguste categorie quello che per definizione è al di là di ogni possibilità di piena comprensione: Dio. Le manifestazioni dello Spirito devono permanere nel cuore piuttosto che nelle “capanne” edificate dall’uomo. I santuari sono segno prezioso di una realtà che li eccede: questo non sempre è chiaro a chi li frequenta. La festa delle capanne era la ricorrenza in cui Israele celebrava la sua liberazione attendendo l’avvento del Messia, forse Pietro voleva alludere a questa particolare celebrazione. Notando l’ordine con cui Pietro enuncia i nomi, cioè: Gesù, Mosè ,Elia, è chiaro come egli voglia mettere Mosè al centro, ovvero la Legge, e non il Dio d’Amore incarnato da Gesù. Il principe degli apostoli era ancora confuso, non ancora riusciva a credere di aver trovato il vero messia!

+Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».+

Ancora una volta il Padre parla: chiede alla sua Chiesa nascente di ascoltare e seguire Gesù, questo dopo il primo annuncio della passione che precede immediatamente questa narrazione del brano che stiamo considerando (cfr Mt 16, 21-23). La Croce infatti spaventerà e scandalizzerà molti, ecco perchè Gesù ha voluto donare ai suoi Apostoli più intimi un segno così forte: nell’ora della prova dovevano avere una certezza a cui potersi aggrappare. Gesù è il Messia che Israele aspettava, questo è ribadito per l’ennesima volta, Mosè ed Elia i due fari che hanno illuminato il popolo eletto, si riconciliano in Cristo: il senso di questa immagine è indiscutibile, ora abbiamo chi seguire, possiamo distinguere il bene dal male, la via della vita da quella della morte.

+All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete».+

La voce dall’alto aveva interrotto Pietro proprio mentre avanzava la proposta delle tre capanne. Sembra quasi che Dio stesso volesse interromperlo bruscamente per fargli capire l’errore che stava commettendo. La reazione di cadere “con la faccia a terra”, infatti, rivela la grande vergogna che tutti e tre provavano. Ma si tratta anche del modo di porsi allora in voga, al cospetto di una persona di grande autorità e importanza. Anche Abramo davanti alla teofania di cui è testimone fa lo stesso (cfr. Gn 18,2). Gesù però non vuole una fede che si alimenta di terrore e soggezione e compie un atto semplice e amichevole: li tocca e rassicura chiedendo loro di rialzarsi. Il Verbo si è fatto uomo perchè vuole stabilire una vera comunione con l’umanità, intima e “normale”, così da poter essere vissuta nella quotidianità.

+Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».+

Quando la visione svanisce tutto torna come prima; la povera mente degli apostoli è sconvolta, ma rassicurata dalla familiarità che Gesù aveva stabilito con loro. Il segreto rivelato ai tre apostoli serviva da testimonianza per loro e per le comunità che avrebbero guidato: anche questa è un’ulteriore conferma del fatto che lui fosse il Messia. La verità rivelata da questa “visione” era talmente inaudita che per essere creduta aveva bisogno del sigillo della resurrezione. Noi cristiani siamo chiamati a convivere con la terribile e soave consapevolezza di essere oggetto dell’amore di Dio, di essere coeredi di Cristo, suoi fratelli ed intimi amici.

Fra Umberto Panipucci