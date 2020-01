Alza il gomito, litiga con la moglie e la ferisce, denunciato marito violento

I carabinieri sono intervenuti in una frazione di Bojano per un litigio tra coniugi degenerato poi alle vie di fatto

E’ l’eccessivo e a volte smodato uso di bevande alcoliche ad aver portato a liti e discussioni nell’ambito familiare. E’ quello che è accaduto la sera dell’ultima domenica dell’anno, quando sempre un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, è intervenuto in una nota frazione di Bojano per un litigio tra coniugi, degenerato poi alle vie di fatto con l’uomo che ha riportato una prognosi minima. Alla donna, invece, sono stati diagnosticati tre giorni per le contusioni. Nella circostanza però, atteso che gli animi erano particolarmente agitati, tenuto conto di alcune minacce proferite dall’uomo e il possesso da parte dello stesso di un’arma (carabina), ricorrendone i presupposti normativi (Art. 39 TULPS), i Carabinieri procedevano all’immediato ritiro con il relativo munizionamento. L’uomo è stato poi deferito all’Autorità Giudiziaria di Campobasso.