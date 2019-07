Alza il gomito e travolge 6 auto, caos in via Torino

REDAZIONE TERMOLI

Un tonfo nel cuore della notte in via Torino a Termoli. Una 39enne L.R. Intorno alle 2 circa di oggi, 21 luglio, è andata a schiantarsi con la sua Fiat Punto contro 6 auto parcheggiate. La donna era probabilmente in preda ai fumi dell’alcool. Sul posto sono giunto i sanitari del 118 Molise e della Misericordia di Termoli, una squadra dei Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.