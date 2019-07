Alza il gomito e inveisce contro i Carabinieri, 30enne nei guai

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti in un bar cittadino in quanto un avventore 30enne del luogo già noto alle Forze dell’ Ordine, avendo ecceduto con il consumo di bevande alcoliche era diventato molesto ed aggressivo. I militari chiamati sul posto, nel tentativo di identificarlo, calmarlo ed invitarlo ad allontanarsi, venivano fatti oggetto di reiterati oltraggi, minacce e provocazioni fisiche ed hanno quindi proceduto all’arresto del giovane per violenza, resistenza ed oltraggio nei confronti di Pubblici Ufficiali.