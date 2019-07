Alza il gomito e disturba i passanti, momenti concitati in centro

REDAZIONE TERMOLI

Sono stati i passanti a chiamare gli agenti del Commissariato che nel giro di pochi minuti si sono diretti sul posto e hanno fermato l’uomo, presumibilmente straniero. Momenti concitati tra via Roma e l’incrocio con Corso Nazionale questo pomeriggio, 29 luglio. Stando a quelle che sono state le prime ricostruzioni sembrerebbe che un uomo di nazionalità straniera ed in evidente stato di ebbrezza abbia iniziato ad urlare lungo il Corso principale di Termoli provocando disturbo e spaventando non solo gli adulti presenti nelle vicinanze ma anche i bambini. L’uomo avrebbe anche tentato di bloccare il traffico delle auto lungo via Roma quando sono intervenuti gli agenti che hanno riportato la situazione alla calma e fermato l’uomo per accertamenti.