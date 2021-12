Alunno positivo alle medie di Difesa Grande, attivato lo screening per i compagni

Ancora un caso di positiva nelle scuole termolesi. Questa volta a risultare positivo è stato un alunno della 1A della scuola media di Difesa Grande ecco perché la dirigente scolastica, Luana Occhionero, ha disposto lo screening con i tamponi per il resto della classe.

Lo screening verrà effettuato nella giornata di domani, 13 dicembre e in attesa dell’effettuazione del test non è possibile entrare in ambiente scolastico.

“Il rientro a scuola – si legge nella disposizione della preside – è previsto il 14 dicembre con esito negativo del tampone, che dovrebbe giungere entro la serata del 13/12/2021.

Sarà contestualmente attivata la didattica a distanza per l’intera giornata del 13/12/2021 per garantire il regolare svolgimento delle lezioni. Saranno giustificate le ore di assenza necessarie per effettuare il tampone.

Gli alunni che alla data del 14/12/2021 sono ancora in attesa dell’esito, potranno seguire le lezioni da remoto. Rimane vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone”.

Il tampone finale, invece, si terrà in data 16 dicembre.

“L’attività didattica sarà garantita sia in presenza sia a distanza nell’intera giornata del 16/12/2021 per agevolare le modalità organizzative delle famiglie.

Saranno giustificate le ore di assenza necessarie per effettuare il tampone. Rimane vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone, esito previsto entro la serata del 16/12/2021.

Entrambi i tamponi si eseguono presso il Drive-In di Termoli, Via del Molinello 1, Termoli (CB) (“Ospedale Vecchio”).

Fino a esito negativo del tampone finale, si chiede agli alunni di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico”.