Alunno positivo al Covid, classe della scuola elementare di via Po posta in Dad

Nuovo provvedimento di didattica a distanza per una classe della scuola primaria di via Po a causa della positività al Covid-19 di uno degli studenti della classe. Il provvedimento è stato assunto dalla dirigente scolastica dopo un confronto con il sindaco Roberti e comunicato all’Asrem. Si tratta del terzo provvedimento nel giro di pochi giorni che ha riguardato altrettanti classi di Termoli. Il primo caso è stato quello di una classe della scuola media Schweitzer, il secondo provvedimento ha riguardato una classe della scuola elementare di Difesa Grande e adesso una della scuola di via Po. Come da prassi i compagni di classe saranno immediatamente sottoposti a tracciamento con tampone da parte dell’Asrem.