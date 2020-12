Alunni positivi in tre classi della Colozza, resteranno in isolamento. In sei le lezioni riprenderanno domani

Erano in isolamento dalla scorsa settimana, da quando un docente dell’Istituto era risultato positivo al Covid. Nel fine settimana gli alunni di ben nove classi della Colozza di Campobasso si sono sottoposti a tampone e purtroppo sono state riscontrate delle positività che riguardano tre classi. Gli alunni di queste classi resteranno in isolamento domiciliare fino al 10 dicembre, continuando con la didattica a distanza e potranno rientrare in aula solo l’11 con autocertificazione di assenza di sintomi da almeno una settimana. Per sei classi, invece, nelle quali non si sono registrati casi di contagio, le lezioni riprenderanno già domani, mercoledì 2 dicembre.