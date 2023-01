Alunni e professori della Brigida portano in piazza la tradizione del “San Sebastiano” (LE FOTO)

Oltre cento alunni coinvolti, 50 musicisti della Secondaria di primo grado, 50 cantori della Primaria di via Maratona e 20 piccoli ‘attori’ della scuola dell’Infanzia di via Cina, che hanno indossato i costumi da angioletti. E poi i docenti, tanti, uniti ai ragazzi dalla tradizione: quella del San Sebastiano, che questo pomeriggio l’Istituto comprensivo ha ‘onorato’ lungo le strade del centro di Termoli.

Una manifestazione che ha preso il via alle 18 in piazza Duomo. Poi il corteo in festa ha proseguito lungo Corso Nazionale intonando il canto del San Sebastiano, dando vita ad un momento di condivisione che rafforza lo spirito di comunità.

Per l’occasione gli studenti e i docenti dell’Istituto Brigida, come segno di riconoscimento e di appartenenza alla comunità scolastica, hanno indossato un nastro rosso legato sulla fronte.

La manifestazione rientra nel progetto “Riscopriamo le tradizioni”, avviato lo scorso anno in tutti i gradi dell’Istituto con lo scopo di sensibilizzare gli alunni alla conoscenza e alla conservazione della storia della propria città.