Alunni di via Gramsci trasferiti in via Giovannitti, a Mascione terminato l’abbattimento

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Svolta sulla scuola di Via Gramsci. In risposta ad una interrogazione del consigliere comunale M5S, Simone Cretella, mirata a sollecitare l’amministrazione sugli intendimenti a seguito dello studio di vulnerabilità condotto dall’Unimol e da cui sono emerse evidenti criticità strutturali dell’edificio, Palazzo San Giorgio ha annunciato che a breve gli alunni saranno trasferiti nei locali di via Giovannitti, alla zona industriale. L’ultimo tassello sarà il parere dei Vigili del Fuoco in merito alla SCIA che l’amministrazione ha avviato, dopo di che gli alunni approderanno nel nuovo edificio, nell’attesa che la nuova scuola di Mascione possa vedere la luce. «Una decisione facilmente prevedibile e che sarebbe stato opportuno prendere con maggiore tempestività – commenta Cretella – così da evitare anche l’angoscia e la preoccupazione di molte famiglie, alcune delle quali hanno addirittura deciso di cambiare scuola. Intanto ci sono ancora altri edifici che hanno avuto il medesimo severo giudizio in merito alla vulnerabilità sismica ma per i quali l’amministrazione ha deciso di non decidere e soprattutto di non comunicare alle famiglie ed alla città intera, le determinazioni adottate. Comprensibile la difficoltà di dover ricollocare intere scolaresche rispetto ad un numero limitato di alunni come nel caso di quelli di via Gramsci che senza troppi sforzi troveranno posto in via Giovannitti, ma è inaccettabile il perseverare dell’atteggiamento di scarsa trasparenza e mancanza di comunicazione che l’amministrazione continua a tenere nei confronti della cittadinanza». Intanto domani mattina conferenza stampa del sindaco Battista davanti all’ex scuola Mascione interessata in queste ore dall’abbattimento in vista della realizzazione del nuovo plesso.