Alunni della Montini a lezione di Costituzione in Consiglio regionale

Si è svolto in mattinata nell’Aula del Consiglio regionale l’incontro sulla Costituzione con gli alunni dell’Istituto Leopoldo Montini di Campobasso. L’iniziativa si inserisce nel progetto, fortemente voluto dalla Presidenza dell’Assemblea Legislativa regionale, dal titolo “Attiviamoci in Consiglio” al fine di avvicinare, con una serie di incontri e confronti, le giovani generazioni alla massima istituzione assembleare democratica della regione per promuoverne le attività e per raccogliere, al tempo stesso, idee e suggerimenti.

Ad accogliere i ragazzi e le loro insegnati il Presidente Salvatore Micone, che ha illustrato l’attività del Consiglio, le materie di azione e l’importante ruolo affidatogli dalla Costituzione. Si è parlato delle leggi, quindi di quelle regole, che consentono ai cittadini di far valere i propri diritti ed assicurare l’assolvimento dei propri doveri nei confronti degli altri e della società in generale. I ragazzi si sono confrontati con il Presidente Micone su alcuni articoli della Costituzione e gli hanno presentato dei lavori svolti sul tema.

“Sono molto contento -ha detto il Presidente Micone a margine dell’incontro- che abbiamo potuto riprendere questi incontri dopo la sospensione dovuta alla pandemia da Covid 19. Confrontarsi, proprio nel luogo nato per ospitare i confronti, l’Aula consiliare, con i ragazzi su temi importanti quali i principi costituzionali e i suoi valori, rappresenta un modo per accrescerci reciprocamente, per fortificare il senso di appartenenza ad una società sempre più interconnessa, per sentirci tutti parte importante e imprescindibile di quella “res pubblica”, di quella “cosa di tutti”, che proprio domani celebreremo solennemente nella Festa della Repubblica”.

Gli incontri con altri istituti scolastici della regione continueranno anche nelle prossime settimane.