Alunni con disabilità fisiche e sensoriali, ripartito il fondo per l’assistenza: 656mila euro al Molise

L’assessore regionale alle Politiche Sociali, Filomena Calenda: “Un ulteriore segno di concreta vicinanza a chi vive in condizioni meno vantaggiose”

In virtù del decreto interministeriale del 10 agosto 2022 inerente il “Riparto del contributo di 100 milioni di euro di cui al Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per l’anno 2022 in favore delle regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali” con il quale viene assegnata alla Regione Molise la somma complessiva di € 656.164,00, ripartita in € 542.839,00 in favore della Provincia di Campobasso ed €113.325,00 in favore della Provincia di Isernia, su proposta dell’Assessorato alle Politiche Sociali, la Giunta Regionale del Molise ha deliberato di ripartire le risorse assegnate alle due Province, secondo il criterio della popolazione residente in ciascun Ambito Territoriale Sociale.

“Sono risorse finalizzate all’attuazione di interventi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali, ivi inclusi gli interventi per supportare il diritto allo studio degli alunni videolesi e audiolesi degli Ambiti Territoriali Sociali sul territorio della nostra Regione, – ha detto con soddisfazione l’Assessore Filomena Calenda – un ulteriore segno di concreta vicinanza alle necessità di chi vive condizioni diverse, meno vantaggiose. È l’aspetto del mio lavoro che amo di più, riuscire ad esserci e a rendere meno difficile la partecipazione e l’inclusione di chi purtroppo vive delle disabilità. Siamo certi che queste somme potranno aiutare i diversi istituti scolastici a migliorarsi e dare un apporto ancora maggiore in questo senso”.

Le risorse saranno così distribuite:

Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Campobasso: ATS RICCIA-BOJANO € 99.150,25; ATS CAMPOBASSO € 199.411,68; ATS LARINO € 67.762,48; ATS TERMOLI € 176.514,59; TOTALE Provincia di Campobasso € 542.839,00.

Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Isernia: ATS ISERNIA € 60.396,48; ATS VENAFRO € 37.511,31; ATS AGNONE 15.417,21; TOTALE Provincia di Isernia € 113.325,00.