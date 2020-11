Altro traguardo importante per il Quotidiano: 60mila volte grazie

Ancora un risultato entusiasmante. Ma che costituisce, come sempre, un punto di partenza. Una pagina d’informazione regionale seguita da 60mila persone, in una piccola regione come la nostra, rappresenta certamente un obiettivo importante. Follower della pagina che vanno ad aggiungersi ai 20mila iscritti al gruppo “Il Quotidiano del Molise” e ai gruppi facente capo a Radio Valentina, oltre a tutte le persone raggiunte ogni giorno con il messaggio Whatsapp che ad oggi conta 24mila numeri.

Il grazie va soprattutto a voi lettori che ogni giorno ci dimostrate affetto e vicinanza e ci avete eletto, con il vostro seguito, come il punto di riferimento dell’informazione regionale. E noi ce la mettiamo tutta, come sempre, per offrirvi un prodotto all’altezza della situazione. Soprattutto in questo momento d’emergenza, scegliere un’informazione corretta, aggiornata e credibile è di fondamentale importanza per l’utente che, purtroppo, è costretto a fare i conti con un bombardamento quotidiano di notizie. E allora questo ennesimo traguardo lo dedichiamo a voi lettori a cui va il nostro sentito ringraziamento. Noi continueremo a proporvi fatti, interviste, approfondimenti sulla realtà molisana, proseguendo nel racconto, sempre schietto ed equidistante, del bello e del brutto del Molise. Di ciò che non funziona, ma anche di quello che ci rende orgogliosi. Tenendo ben presente la grande responsabilità che abbiamo nei confronti di voi lettori. E per questo cerchiamo ogni giorno di non deludervi.