Altro successo a suon di gol per il Campobasso 1919: 7-0 al Gambatesa

La squadra di Di Meo a punteggio pieno dopo due giornate nel campionato di Eccellenza

Il Campobasso 1919 prosegue la marcia a suon di gol calando il settebello all’esordio casalingo al Poce di Riccia con il malcapitato Gambatesa. I rossoblù di Di Meo passano in vantaggio al 16′ con Lombari, raddoppiano con Fruscella al 28′ e fanno tris con Franchi al 42′ del primo tempo. Nella ripresa il copione non cambia e i rossoblù dilagano con Fazio al 16′, Vanzan al 62′, ancora Fruscella al 79′ e chiudono il conto con un’autorete del Gambatesa all’82’. I Lupi salgono a sei punti in classifica e a punteggio pieno dopo due gare con 12 reti all’attivo e nessuna subita.