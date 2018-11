Altro raid dei ladri di gomme a Venafro: due le auto trovate sui mattoni

VENAFRO

Di solito usano la stessa tecnica: rubano nel cuore della notte le gomme alle auto e le lasciano sui mattoni. Due le utilitarie prese di mira nella notte tra mercoledì e giovedì nel parcheggio di via Vittorio Alfieri, una Fiat 500 e una Jeep Cherokee. Segno di furti su commissione e che i pezzi erano probabilmente destinati al mercato nero. Non è il primo caso in città della “razzia” notturna di pneumatici. Infatti nemmeno poco tempo fa, stessa sorte, tocco a tre autovetture parcheggiate in via Conca Casale. A Venafro però, c’è un fattore altrettanto allarmante che andrebbe rivisto: questi tipi di furti non sempre vengono denunciati alla locale Compagnia dei Carabinieri. Invece dovrebbe essere il contrario in quanto, proprio tenendo conto del numero di casi, la sorveglianza da parte delle forze dell’ordine, se ci fossero denunce, aumenterebbe. Rex