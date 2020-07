Moto spezzata, quasi irriconoscibile. I resti sparsi sull’asfalto e il conducente del mezzo ferito e portato in ospedale. E’ il bilancio provvisorio dell’incidente stradale avvenuto verso le 19:30 sul viadotto Ingotte in territorio di Ripalimosani, esattamente al km 7 della SS 647 dir. b. Tutto ciò accadeva quasi contemporaneamente all’altro incidente di Termoli che purtroppo ha fatto registrare una vittima. Nel caso in questione l’incidente sull’Ingotte non ha visto coinvolti altri mezzi se non quello guidato dal “centauro”.

Altro incidente stradale sul viadotto Ingotte. Motociclista ferito