Altro incidente nei campi, muore 59enne schiacciato dal trattore

Un’altra tragedia è arrivata a funestare questi ultimi scampi d’estate molisana. Un uomo di 59 anni, Emilio Cimorelli, è rimasto vittima di un incidente nei campi in contrada Monte Piano nelle campagne di Montaquila. Stando alle prime notizie, nel primo pomeriggio di oggi 13 settembre, l’uomo è rimasto schiacciato sotto il trattore mentre percorreva un tratto impervio della contrada, ciò ha reso particolarmente complicati i soccorsi. Con lui pare si trovasse anche un’altra persona. La notizia della disgrazia è stata accolta con dolore e sconforto nel paesino in provincia di Isernia. Tre giorni fa una tragedia analoga si è verificata nelle campagne di Colle d’Anchise, in questa circostanza a perdere la vita è stato un agricoltore 77enne.