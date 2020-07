Altro incidente in moto, perde la vita 53enne molisano: giornata nera per i centauri

Giornata nera per i centauri molisano. Dopo l’incidente sulla 647 di questo pomeriggio in cui ha perso la vita una donna, un altro molisano è rimasto vittima della strada.

Incidente mortale, poco dopo le 17, a Scafa , lungo la stada che conduce a San Valentino, in provincia di Pescara. A perdere la vita un 53enne, Vincenzo D. P., residente a Santa Croce di Magliano, vicino Campobasso. L’uomo era in sella a un Kawasaky Ninja e stava percorredo quel tratto quando ha perso il controllo della potente moto ed è finito fuori strada. E’ morto sul colpo. L’uomo era in compagnia di altri moticiclisti che stavano facendo un’escursione nella Majella. Sul posto i carabinieri di Popoli e il 118 co un’ambilanza e l’elisoccorso.