Altro grave incidente al bivio di Bojano, 5 feriti (FOTO)

Tamponamento a catena sulla Statale 17

REDAZIONE

Incidente stradale questa mattina, martedì 22 ottobre, avvenuto sulla Statale17, dal chilometro 206.695 al 206.730, vicino il bivio per Bojano. A rimanere coinvolte sono state ben 5 auto. Sul posto è intervenuta anche l’Anas e la Polstrada di Campobasso. Fortunatamente l’incidente non ha avuti gravi conseguenze in quanto gli automobilisti coinvolti hanno riportato delle lievi conseguenze e sono stati trasportati presso il Cardarelli di Campobasso per tutti gli accertamenti del caso.