Altro grande successo per il giovane atleta molisano Aurelio Boccardo

Un altro successo per il giovane atleta Molisano Aurelio Boccardo, ventitreenne che raggiunge il primo posto in tutte le competizioni della gara svoltasi a Perugia il 30 luglio denominata: “The Night of the Natural”, organizzata dalla Federazione Natural AINB/ICN, a cui hanno preso parte numerosi concorrenti italiani ed europei.

Boccardo ha raggiunto livelli di forma eccellenti con allenamenti costanti, determinazione e passione che lo hanno portato a vincere il primo posto della categoria “Men’s Physique 25 (categoria riservata agli under 25 anni) e primo assoluto in “Men’s Physique Open” (senza limiti di età peso o altezza) con vincita di Pro Card, diventando così un atleta ICN Professionista.

A margine della gara Aurelio, che fa il personal trainer, ha dedicato la sua vittoria agli amici del Molise che anche in questa disciplina hanno poche opportunità. “A loro continuerò a dedicarmi affinché anch’essi possano continuare ad appassionarsi non solo alla pratica ma alla cultura dello sport, mettendomi a disposizione di quanti vogliono prendersi cura del proprio corpo e del benessere fisico!

