Altri arrivi in casa Campobasso 1919: Ciro Pinto, ex portiere delle giovanili del Napoli

Continuano gli arrivi in casa Campobasso 1919. Nelle scorse ore sono stati perfezionati i tesseramenti del difensore Cristian Coio (ex Insieme Formia), dell’esterno sinistro d’attacco Filippo Franchi (ex Ostiamare), il centrocampista centrale Axel Traoré (ex Molfetta e attualmente svincolato), di Lorenzo Colombo e del portiere Ciro Pinto (ex Sorrento e cresciuto nelle giovanili del Napoli). “Nei prossimi giorni – ha comunicato la società – verranno presentati tutti i dettagli sui singoli atleti che ringraziamo per aver sposato il nostro progetto a tinte rossoblù”. Intanto, il gruppo continua a lavorare agli ordini del tecnico Pino Di Meo per preparare la trasferta di domani al Civitelle di Agnone (altra favorita per la vittoria finale) con cui si aprirà il torneo di Eccellenza.