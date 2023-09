Altri 11 giorni in carcere in Israele per l’italo-palestinese marito di una molisana, nuovo appello per la liberazione

Khaled El Qaisi è un cittadino italo-palestinese, marito della molisana Francesca Antinucci, che è stato arrestato mentre attraversava il valico di Allenby dopo aver trascorso una vacanza con la sua famiglia a Betlemme. Come riportato da Amnesty International Italia, «il 31 agosto Khaled al controllo dei bagagli è stato ammanettato senza motivo o giustificazione sotto gli occhi increduli della moglie e del figlio di quattro anni. Khaled è stato tenuto in isolamento per 14 giorni ad Ashkelon e gli è stato impedito di avere contatti regolari con la sua famiglia e con i suoi legali».

Nelle ultime ore, la moglie ha diffuso un comunicato dal proprio profilo social ufficiale sull’«aggiornamento sulla detenzione di Khaled El Qaisi, italo-palestinese, trattenuto dalle autorità israeliane al valico di frontiera di “Allenby” e tuttora detenuto.

Il 21 settembre, come previsto, si è tenuta l’udienza relativa alla proroga del suo trattenimento in carcere conclusasi con un’ulteriore estensione della detenzione per altri 11 giorni.

Il tribunale ha deciso che, al termine di questa lunga proroga, sempre finalizzata alla raccolta di elementi, entro un massimo di 3 giorni a partire dal 1° ottobre, le investigazioni dovranno presentare delle accuse poiché il termine per questa forma di detenzione cautelare decadrebbe.

Khaled dunque fino ad allora, senza che siano state formulate delle accuse a suo carico, resterà recluso nella prigione di Petah Tikwa nella quale è stato quotidianamente sottoposto a interrogatorio, sempre senza la presenza del suo difensore. Vista la perdurante e allarmante situazione detentiva di Khaled e del mancato rispetto dei suoi diritti – si conclude nel comunicato – facciamo nuovamente appello per la sua immediata liberazione».