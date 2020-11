Altri 102 positivi al Covid e sale anche il numero dei ricoverati

Anche questo bollettino Asrem sul fronte del contrasto al Covid ci restituisce un’immagine poco confortante del contagio.

Oggi, domenica 1 Novembre, i nuovi positivi al Coronavirus sono 102 su 701 tamponi processati.

Sale il numero dei ricoverati (27) 22 in Malattie Infettive e 5 in Terapia Intensiva al Cardarelli. Campobasso e Isernia si confermano le città con maggiori casi. Gli attualmente positivi in Molise sono 1168

Ecco la situazione in dettaglio:

8 Agnone (cluster noto)

9 Bojano (cluster noto)

1 Busso (cluster noto)

11 Campobasso (cluster noto)

1 Campochiaro (cluster noto)

1 Campomarino (cluster noto)

1 Cantalupo (cluster noto)

4 Carovilli (cluster noto)

1 Capracotta (tampone richiesto dal medico)

1 Carpinone (cluster noto)

2 Castelpetroso (cluster noto)

1 Cercepiccola (cluster noto)

1 Civitanova del Sannio (tampone richiesto dal medico)

3 Colletorto (cluster noto)

1 Duronia (Tampone richiesto dal medico)

15 Isernia (cluster noto)

2 Mirabello Sannitico ( cluster noto)

1 Miranda (cluster noto)

3 Montaquila (cluster noto)

4 Montenero Val Cocchiara

2 Monteroduni (cluster noto)

1 Palata (cluster noto)

1 Petacciato (cluster noto)

1 Pettoranello (cluster noto)

1 Riccia (cluster noto)

3 Ripalimosani (cluster noto)

2 Roccasicura (cluster noto)

3 San Polo Matese (tampone richiesto dal medico)

1 Sant’Agapito (cluster noto)

1 Sant’Elia a Pianisi (cluster noto)

5 Sesto Campano (cluster noto)

1 Trivento (tampone richiesto dal medico)

1 Vastogirardi (tampone richiesto dal medico)

3 Venafro (cluster noto)

1 Pagani (Salerno) Tampone richiesto dal medico

1 Roma Tampone richiesto dal medico