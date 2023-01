Altre sedi elettorali per la Romagnuolo: dopo Campobasso è la volta di Montenero e Venafro

Dopo l’apertura della sede di Campobasso, la consigliera regionale Aida Romagnuolo ha raddoppiato. Aprendo due nuovi centri politici a Montenero di Bisaccia e Venafro. E non dovrebbe finire qui. Sono prossime altre aperture sia in provincia di Campobasso, sia in quella di Isernia.

Dunque la campagna elettorale per le Regionali di primavera, dovrebbe votarsi a fine maggio, sta entrando nel vivo. Nonostante manchi ancora tempo alle consultazioni e sono ancora tante le questioni da definire in tutte le coalizioni.

La Romagnuolo si conferma la più attiva e con l’apertura delle sedi elettorali ha ufficializzato la sua ricandidatura. E ambienti vicini alla consigliera riferiscono della possibilità che la stessa possa essere la candidata del centrodestra se il posto dovesse spettare a Fratelli d’Italia.

In copertina la sede di Montenero, in basso quella di Venafro